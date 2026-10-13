В юбочном костюме цвета пудры: королева Матильда с мужем-королем посетила музей

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Их Величества король Филипп и королева Матильда посетили Национальный музей Казахстана, где осмотрели экспозиции, посвященные истории и культурному наследию страны.

Для этого выхода королева Матильда выбрала юбочный костюм, состоящий из короткого жакета и юбки длины миди, который был украшен серебристой вышивкой. На голове у королевы был ободок в тон такого же пудрового цвета, в ушах серьги с бриллиантами, волосы ее были собраны в прическу, а на лице легкий макияж.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда также была обута в светлые туфли-лодочки из замши, а в руках несла маленький серебристый клатч. Ее муж король Филипп надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и бронзовый галстук.

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Ранее мы показывали несколько других образов королевы Матильды с этой поездки.

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