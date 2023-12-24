В забавном галстуке и на фоне елки: Букингемский дворец показал, каким будет рождественское обращение короля

Монарх Британии впервые произнесет праздничное послание на фоне живого дерева.
Если для нас традиционно ждать рождественского обращения президента страны, то британцы же ждут появления своего монарха. На протяжении последних 70 лет к ним обращалась королева Елизавета II, а теперь ее место занял сын - новоизбранный король Великобритании Чарльз III.
Для короля в этом году будет второе обращение к нации и в преддверии Рождества Букингемский дворец показал первый кадр из записанного праздничного ролика. По фото заметно, что Чайльз пытается отойти от устоев своей матери и, как ярый эко-активист, решил выступить на фоне живой елки в горшке, которая после будет высажена в грунт.
Также заметно, что елка и необычно украшена, ведь на ней экологические украшения: стеклянные шарики, сушеные апельсины, ленты, бумага и шишки. Также елка украшена разноцветными лампочками. Свою речь он произнесет речь стоя, и в этом году местом для нее станет зал Букингемского дворца, ведущий на знаменитый балкон, на заднем плане можно увидеть Мемориал королевы Виктории.
Наряд короля тоже хочется отметить, ведь для обращения к нации он выбрал синий костюм в клетку, белую рубашку и забавный галстук с маленькими кактусами. В нагрудном кармане у него был платов к голубой горох.
Напомним, что в прошлом году обращение Чарльза было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены его родители - королева Елизавета II и принц Филипп.
Читайте также:
- Это может показаться странным: король Чарльз III запретил своим родственникам делать одну вещь на Рождество
- Это мило: какими подарками король Чарльз III радует свой персонал
- Второе Рождество без королевы: дворец объявил о планах короля Чарльза III