В забавном галстуке и на фоне елки: Букингемский дворец показал, каким будет рождественское обращение короля

Если для нас традиционно ждать рождественского обращения президента страны, то британцы же ждут появления своего монарха. На протяжении последних 70 лет к ним обращалась королева Елизавета II, а теперь ее место занял сын - новоизбранный король Великобритании Чарльз III.

Для короля в этом году будет второе обращение к нации и в преддверии Рождества Букингемский дворец показал первый кадр из записанного праздничного ролика. По фото заметно, что Чайльз пытается отойти от устоев своей матери и, как ярый эко-активист, решил выступить на фоне живой елки в горшке, которая после будет высажена в грунт.

Также заметно, что елка и необычно украшена, ведь на ней экологические украшения: стеклянные шарики, сушеные апельсины, ленты, бумага и шишки. Также елка украшена разноцветными лампочками. Свою речь он произнесет речь стоя, и в этом году местом для нее станет зал Букингемского дворца, ведущий на знаменитый балкон, на заднем плане можно увидеть Мемориал королевы Виктории.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Наряд короля тоже хочется отметить, ведь для обращения к нации он выбрал синий костюм в клетку, белую рубашку и забавный галстук с маленькими кактусами. В нагрудном кармане у него был платов к голубой горох.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, что в прошлом году обращение Чарльза было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены его родители - королева Елизавета II и принц Филипп.

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