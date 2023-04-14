В забавной шляпе с пером: как королева Елизавета II ездила на элитные соревнования

14 апреля 1962 годам королева Елизавета II посещала ежегодные соревнования по конному троеборью в Бадминтон-хаус.

36-летняя Елизавета была в платье с принтом и на пуговицах с небольшим V-образным вырезом, на голове у нее была шляпа с длинным пером, а на шее - ожерелье из трех жемчужных нитей. Жемчуг королева любила и носила всю жизнь. Поверх платья на королеве было пальто, и она была в перчатках. На пальто было пришпилено несколько цветочных брошей.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали, как дочь королевы – принцесса Анна – посещала эти же соревнования, когда ей было 12 лет. Кадр был сделан в этом же году, но только 12 апреля.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Верховой ездой будущая королева Елизавета увлекалась с детства, а в молодости даже принимала участие верхом на лошади в разных торжественных церемониях.

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