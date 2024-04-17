В забавных беретах: брат Кейт Миддлтон показал фото с сыном на руках

По этому случаю именинник вышел на связь с поклонниками и поделился милым снимком со своим маленьким сыном Иниго.

Это не первое фото отца и сына, но лица ребенка брат принцессы Уэльской по-прежнему не показывает. Он держит малыша на руках и оба они одеты в черные береты на головах.

"Подходящие береты на мой день рождения. В окружении семьи, друзей и, конечно же, моих собак ❤️", - написал в подписи Джеймс.

Первенец Джеймса и его жены Ализе Тевене родился осенью 2023 года. Семья ведет достаточно не публичный образ жизни и редко выкладывает фотографии.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Getty Images

Напомним, в марте 2023 года, когда принцесса Уэльская рассказала о своем диагнозе, ее брат Джеймс поддержал ее, опубликовав их детское фото в Instagram.

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