В замечательной форме: Иванка Трамп в кроп-топе и мини-шортах похвасталась накачанным прессом

Дочь президента США сделала селфи в зеркале во время тренировки и продемонстрировала стройную фигуру.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories фото из тренировки, которым решила мотивировать своих подписчиков заниматься спортом и идти к своим целям.

Дочь президента предстала на снимке в белом кроп-топе, синих коротких шортах, черных перчатках без пальцев и белых кроссовках. Она похвасталась подтянутым телом и накачанным прессом.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Соблюдать новогодние решения непросто – только 23% людей выдерживают первую неделю! Но каждый день – это новая возможность появиться и оставаться преданной. Чувствую себя сильнее и более мотивированным как февраль начинается – давайте продолжим!" – написала на снимке Иванка.

Напомним, Иванка Трамп показала милые фото с мужем и детьми.

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