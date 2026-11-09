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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В замшевом бомбере и платье цвета сливочного масла: Мелания Трамп в стильном образе прибыла в Луизиану

Первая леди США продемонстрировала удачное сочетание цветов.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп посетила мероприятие в Батон-Руже, штат Луизиана, где было объявлено о партнерстве с Университетом штата Луизиана по предоставлению стипендий студентам, ранее находившимся под опекой. Инициатива реализуется в рамках ее программы «Воспитание будущего» (Fostering the Future).

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Для этого мероприятия Мелания выбрала замшевый бомбер цвета хаки свободного кроя с воротником и эластичным поясом. На ней также было платье цвета сливочного масла длины миди и остроносые туфли-лодочки со змеиным принтом на высоких шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Супруга Трампа сделала красивую прическу с мягкими локонами, макияж смоки-айс с розовым блеском, а также молочный маникюр. Аутфит Мелания дополнила солнцезащитными очками и кольцами.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Во время мероприятия первая леди также сфотографировалась с представителями университета и его талисманом — тигром, держа в руках желтый шлем с символикой LSU.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в молочном костюме и туфлях из кожи питона получила украинский орден в Белом доме.

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