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В замшевом бомбере и платье цвета сливочного масла: Мелания Трамп в стильном образе прибыла в Луизиану
Первая леди США продемонстрировала удачное сочетание цветов.
Мелания Трамп посетила мероприятие в Батон-Руже, штат Луизиана, где было объявлено о партнерстве с Университетом штата Луизиана по предоставлению стипендий студентам, ранее находившимся под опекой. Инициатива реализуется в рамках ее программы «Воспитание будущего» (Fostering the Future).
Для этого мероприятия Мелания выбрала замшевый бомбер цвета хаки свободного кроя с воротником и эластичным поясом. На ней также было платье цвета сливочного масла длины миди и остроносые туфли-лодочки со змеиным принтом на высоких шпильках.
Супруга Трампа сделала красивую прическу с мягкими локонами, макияж смоки-айс с розовым блеском, а также молочный маникюр. Аутфит Мелания дополнила солнцезащитными очками и кольцами.
Во время мероприятия первая леди также сфотографировалась с представителями университета и его талисманом — тигром, держа в руках желтый шлем с символикой LSU.
Напомним, Мелания Трамп в молочном костюме и туфлях из кожи питона получила украинский орден в Белом доме.