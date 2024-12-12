В замшевом костюме и с красивой прической: премьер-министр Италии на встрече с королевскими супругами

Джорджа Мелони продемонстрировала деловой образ в нежных оттенках.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с королем Испании Филиппом VI и королевой Летицией, которые с официальным визитом прибыли в Рим.
Там премьер предстала в светло-бежевой рубашке со скрытыми пуговицами и в замшевом костюме пудрового оттенка, состоявшего из двубортного жакета и брюк-палаццо.
Аутфит Мелони дополнила туфлями-лодочками. Она сделала красивую прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и розовой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а руку – золотым кольцом.
Напомним, Джорджа Мелони в наряде цвета слоновой кости и с красивыми локонами приехала в Будапешт.
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