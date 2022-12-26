В замшевом пальто гранатового цвета: Нэнси Пелоси сфотографировали в Конгрессе с украинским флагом из Бахмута

В Сети появились фотографии спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с украинским флагом с подписями бойцов из Бахмута, который ей вручил в Конгрессе президент Украины Владимир Зеленский после церемонии подписания Закона о национальной обороне.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Флаг поместили в золотистую рамку. Он находится в Капитолии, и каждый американский законодатель может его подробнее рассмотреть.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

В этот день Пелоси была одета в замшевое пальто гранатового цвета с эффектом плетения на воротнике и манжетах, черную водолазку, прямые черные брюки и замшевые туфли.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси сделала аккуратную укладку, макияж с красной помадой и украсила уши элегантными серьгами с черными камнями.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Напомним, спикер Палаты представителей США появилась на встрече с Зеленским с орденом княгини Ольги III степени на груди, которую ей во время ее визита в Киев вручил украинский президент. Таким образом политик продемонстрировала свое уважение к Украине.

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