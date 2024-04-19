В замшевом плаще и в ботильйонах: стильная Зара Тиндалл с мужем приехала в Челтнем

Зара и ее супруг Майк появились на любимом соревновании в Челтнеме.

Майк Тиндалл и Зара Тиндалл присутствовали во второй день апрельской встречи на ипподроме Челтнем. Там обычно проходят конные соревнования, а дочь принцессы Анны, как бывшая наездница, никогда не пропускает это зрелище.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара была одета в этот день в замшевый плащ цвета хаки от Fairfax & Favor, стоимостью 1145 долларов, черный джемпер и черные узкие брюки, а обута в ботильйоны от LK Bennett на каблуках. Через плечо у Зары висела черная сумка на ремешке-цепочке Aspinal of London за 751 доллар.

Тиндалл надела ободок на голову, распустила свои светлые волосы и дополнила лук золотыми серьгами и очками в черепаховой оправе. Зара шла под руку со своим мужем Майком, который надел длинное пальто, синий джемпер, голубую рубашку с галстуком и песочные брюки в сочетании с замшевыми коричневыми туфлями.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как Зара и Майк Тиндалл целовались и обнимались на фестивале в Челтнеме. Пара всегда очень дружелюбно выглядит на публике.

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