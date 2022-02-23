В замшевом платье-пальто с золотой пряжкой: Юлия Тимошенко в эффектном образе пришла в парламент

Политик повторила стильный лук.
Юлия Тимошенко сегодня, 23 февраля, пришла в Верховную Раду в стильном образе. Нардеп предстала за трибуной парламента в замшевом коричневом платье-пальто с кожаными темно-коричневыми вставками и черно-бежевым кожаным воротником.
Талию Юлия Владимировна подчеркнула широким черным поясом с золотой пряжкой.
Ранее в этом аутфите мы неоднократно видели нардепа.
Однажды в этом платье-пальто она посетила политическую телепередачу с другой прической — волнистой вечерней.
А сегодня образ политик дополнила любимой прической – низким хвостом с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями. На лице у нее были оптические очки в золотистой оправе.
Кстати, вчера, 22 февраля, в стенах парламента госпожа Тимошенко появилась в сдержанном образе total black.
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