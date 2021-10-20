В замшевом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко повторила образ

Политик надела стильный наряд, в котором мы ее уже видели.

Сегодня, 20 октября, в стенах парламента Юлия Тимошенко появилась в стильном образе. На ней было коричневое замшевое платье-пальто длины миди с кожаными вставками темно-коричневого и бежевого цветов и черным кожаным воротником. Талию она подчеркнула широким поясом с пряжкой.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Аутфит нардеп дополнила любимой прической, очками в черной оправе и элегантными серьгами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Кстати, в этом наряде Тимошенко посетила в марте одну из политических телепередач. Только тогда платье она сочетала с ботфортами, а в этот раз с ботильонами. И прическа тогда у нее была другая — вечерняя волнистая.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Напомним, в прошлый раз Юлия Владимировна выступила в Верховной Раде в костюме из денима с белыми декоративными стречками, который состоял из приталенного укороченного жакета и миди-юбки. Костюм, который отлично подчеркнул ее фигуру, она скомбинировала с черной водолазкой, черными капроновыми колготами и черными туфлями на каблуках.

Юлия Тимошенко / УНИАН

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