В замшевом тренче и ободке: Зара Тиндалл посетила встречу на ипподроме

Дочь британской принцессы Анны - Зара Тиндалл - знает толк в хорошей зимней одежде. 43-летняя женщина появилась на публике вчера в коричневом замшевом тренче от Fairfax & Favor, которое было украшено эполетами, поясом и манжетами. Также на этом замшевом изделии были черные пуговицы.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Свой зимний образ Зара дополнила сумкой от Aspinal of London через плечо, перчатками обручем на голове черного цвета от бренда Camilla Rose Millinery, который специализируется на головных уборах.

Также рассматривая ее наряд можно заметить, что на дочери принцессы были черные брюки, замшевые ботинки на каблуках от LK Bennett, теплый вязаный свитер, который она надела на леопардовую блузу. Шарф к образу Зара не добавляла, хотя на улице было довольно прохладно.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Недавно Зара также посещала концерт принцессы Кейт, где произвела фурор необычным аутфитом, который выбрала для выхода в свет. Она приехала на мероприятие в бархатном брючном костюме Veronica Beard и кожаных туфлях-лодочках, а в руках держала золотой клатч Strathberry. Зара собрала волосы в низкий пучок, сделала красивый вечерний макияж и надела крупные серьги.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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