Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

В замшевой юбке и шляпе: Иванка Трамп продемонстрировала новый стильный образ

Дочь президента США и бизнесвумен поделилась с фолловерами новыми фотографиями с зимних каникул.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего нового стильного образа.

Бизнесвумен предстала в темно-зеленом свитере и замшевой светло-зеленой юбке миди А-силуэта с золотым поясом-цепочкой. Свой аутфит Иванка дополнила черной шляпой и черными кожаными сапогами на каблуках.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп сделала прическу с локонами и макияж с розовыми румянами. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Еще Иванка показала милую семейную фотографию, на которой она предстала с мужем Джаредом Кушнером и их детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.

Иванка Трамп с семьей / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с семьей / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала снимки с рождественских каникул.

