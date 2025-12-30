- Дата публикации
В замшевой юбке и шляпе: Иванка Трамп продемонстрировала новый стильный образ
Дочь президента США и бизнесвумен поделилась с фолловерами новыми фотографиями с зимних каникул.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего нового стильного образа.
Бизнесвумен предстала в темно-зеленом свитере и замшевой светло-зеленой юбке миди А-силуэта с золотым поясом-цепочкой. Свой аутфит Иванка дополнила черной шляпой и черными кожаными сапогами на каблуках.
Трамп сделала прическу с локонами и макияж с розовыми румянами. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями.
Еще Иванка показала милую семейную фотографию, на которой она предстала с мужем Джаредом Кушнером и их детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.
Напомним, Иванка Трамп показала снимки с рождественских каникул.