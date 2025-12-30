В замшевой юбке и шляпе: Иванка Трамп продемонстрировала новый стильный образ

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram фото своего нового стильного образа.

Бизнесвумен предстала в темно-зеленом свитере и замшевой светло-зеленой юбке миди А-силуэта с золотым поясом-цепочкой. Свой аутфит Иванка дополнила черной шляпой и черными кожаными сапогами на каблуках.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Трамп сделала прическу с локонами и макияж с розовыми румянами. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Еще Иванка показала милую семейную фотографию, на которой она предстала с мужем Джаредом Кушнером и их детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.

Иванка Трамп с семьей / © Instagram Иванки Трамп

