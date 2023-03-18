В зеленом галстуке с трилистником и носках в горошек: Джо Байден отпраздновал День святого Патрика

Президент США поддержал традицию и добавил в свой деловой лук зеленые аксессуары – символы Дня святого Патрика.
Вчера, 17 марта, в Белом доме праздновали День святого Патрика. Здание подсвечивалось зеленым цветом.
Президент США Джо Байден хорошо подготовился к событию и украсил свой деловой образ атрибутами праздника.
Байден надел зеленый галстук с принтом символа Дня святого Патрика – трилистником. А в надгрудном кармане у него был небольшой букетик этого растения.
А на своей официальной странице в Instagram президент похвастался темно-синими носками в зеленый горошек.
"Одел, пользуясь случаем", — подписал президент.
В этот день Байден принимал в гостях премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, также одевшего зеленый галстук в мелкий горошек. Вместе они сфотографировались со стеклянной чашей с букетом трилистника.
Во время двусторонних переговоров в Восточной комнате Джо продемонстрировал еще один тематический аксессуар — он переодел галстук в темно-зеленый с изображением белого трилистника.
К слову, День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии. Это также важный праздник культурного наследия Ирландии в целом, который отмечает ирландская диаспора в разных странах мира.
Напомним, Джо Байден в феврале этого года в Киев приезжал в галстуке в цвет украинского флага – сине-желтом.
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