В зеленом галстуке с трилистником и носках в горошек: Джо Байден отпраздновал День святого Патрика

Вчера, 17 марта, в Белом доме праздновали День святого Патрика. Здание подсвечивалось зеленым цветом.

Белый дом / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден хорошо подготовился к событию и украсил свой деловой образ атрибутами праздника.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Байден надел зеленый галстук с принтом символа Дня святого Патрика – трилистником. А в надгрудном кармане у него был небольшой букетик этого растения.

Джо Байден / Фото: Associated Press

А на своей официальной странице в Instagram президент похвастался темно-синими носками в зеленый горошек.

"Одел, пользуясь случаем", — подписал президент.

В этот день Байден принимал в гостях премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, также одевшего зеленый галстук в мелкий горошек. Вместе они сфотографировались со стеклянной чашей с букетом трилистника.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Во время двусторонних переговоров в Восточной комнате Джо продемонстрировал еще один тематический аксессуар — он переодел галстук в темно-зеленый с изображением белого трилистника.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

К слову, День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии. Это также важный праздник культурного наследия Ирландии в целом, который отмечает ирландская диаспора в разных странах мира.

Напомним, Джо Байден в феврале этого года в Киев приезжал в галстуке в цвет украинского флага – сине-желтом.

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