В зеленом костюме и кожаных балетках: кронпринцесса Виктория в деловом образе на меропритии в Японии

Виктория уже успела посетить всемирную выставку «Экспо-2025» в Осаке вместе с государственным министром Эриком Слоттнером.

Миссия кронпринцессы была завершить участие Швеции во всемирной выставке этого года, так как ее отец — король Карл Густав — посетил выставку в связи с ее открытием весной.

На мероприятии Ее Высочество посетила павильон стран Северной Европы и участия в его экспозиции, а также осмотрела в течении дня павильоны Японии, Южной Кореи и Перу.

Затем кронпринцесса посетила японо-шведский саммит по устойчивому развитию 2025, который состоялся на выставке и был организован Business Sweden.

В этот раз для выхода на публику будущая королева выбрала насыщенный зеленый брючный костюм, к которому подобрала белый топ и черные кожаные балетки. Волосы она собрала в пучок, надела серьги-кольца и колье на шею. Ее макияж был в натуральных оттенках, а на пальцах было несколько колец.

А вечером кронпринцесса приняла участие в приеме для японских и шведских компаний в павильоне стран Северной Европы. На мероприятии она появилась в белой блузке с большим бантом на шее и черной юбке с высокой талией, в руках держала прямоугольный клатч и дополнила лук серьгами-висюльками.

Ждем и новые образы Виктории с этой поездки, в которую она отправилась с мужем кронпринцем Даниэлем, ведь она еще не закончилась.