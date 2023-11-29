В зеленом костюме и на шпильках: Елена Зеленская в красивом образе приняла участие в конференции

Елена Зеленская приняла участие в конференции, на которой обсуждали введение Стратегии гендерного равенства в образовании в Украине. Говорили, в частности, о том, как преодолевать стереотипы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"В нашем обществе до сих пор есть мнение, что гендер – это "что-то о женщинах". Однако нет. Это обо всех. О каждом человеке, его будущем и перспективах. Потому что это о равенстве вообще. Равенство в возможностях и самореализации, без принуждения. Равенство возможностей, в частности, в учебе, собственно, со школы равенство и начинается, или нет, смотря какая школа, чему учат.

Каждый из нас, взрослых, помнит, что на уроках труда девочки шили и готовили, а мальчики мастерили. Но всегда были мальчики, которые хотели научиться готовить, и всегда были девочки, которым хотелось взять в руки не только кухонные принадлежности, потому что это и интересно, и полезно. Но такой возможности не было годами. Это иллюстрирует, как школа влияет не только на знания, но и на жизнь: мы получили несколько поколений мужчин, искренне считающих домашнюю работу женской, как педагогику и даже медицину. Так учили! И, наконец, имеем статистику, по которой 74% студенчества в области педагогики и 82% студенчества медицинских специальностей – исключительно женщины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Эти и другие стереотипы начинают формироваться в учебных заведениях. Вот почему наш разговор сегодня так важен. Потому что это проблема даже не законодательная. Она мировоззренческая", – написала первая леди в посте в Instagram, в котором выложила также фотографии с мероприятия.

Там Зеленская предстала в элегантном зеленом костюме, состоявшем из жакета интересного кроя и юбки миди, и в черной водолазке. Свой образ она дополнила черными туфлями на шпильках и черными капроновыми колготами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала нежный макияж и прическу с локонами и боковым пробором. В качестве украшений она использовала золотые серьги-кольца. Первая леди выглядела великолепно.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером костюме и с платком-паше приняла участие в запуске кампании "Сделай шаг. Чуткость побеждает насилие".

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