В зеленом костюме и на шпильках: красивая Елена Зеленская выступила на конференции

Елена Зеленская выступила на ежегодной Конференции послов – большом совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины с участием первых лиц государства.

Елена Зеленская

На мероприятии говорили об устойчивости, о ее гуманитарном измерении, таких как образование или медицина, и о культурном, и о безопасности.

Елена Зеленская

"Благодарна всем нашим дипломатам, которые работают ради того, чтобы Украина выстояла, за такую важную поддержку со стороны наших друзей и союзников за рубежом, которая продолжается и благодаря усилиям нашей дипломатии.

Пока Россия "разговаривает" с миром на языке агрессии, Украина говорит с ним на языке сотрудничества. Делают это, в частности, наши дипломаты и дипломатки", – отметила первая леди в посте в Instagram.

Елена Зеленская

Там жена президента предстала в темно-зеленом костюме, состоявшем из удлиненного приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, и белой рубашке. Наряд Елена скомбинировала с черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская

У Зеленской была красивая укладка с локонами, макияж в нежных оттенках, серебряные серьги в ушах и интересная брошь на лацкане жакета.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская надела на интервью деловой черный костюм, состоявший из широких брюк и жакета без воротника, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки.

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