В зеленом костюме и полосатой рубашке: яркая пресс-секретарь Байдена появилась на саммите в Нью-Йорке

Карин Жан-Пьер посетила состоявшийся в Нью-Йорке женский саммит Forbes Power 2023.

На мероприятии она предстала в белой рубашке в оливковую полоску и деловом зеленом костюме, состоявшем из жакета и прямых брюк со стрелками и завышенной талией.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Наряд Карин дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и черным поясом с металлической пряжкой.

Жан-Пьер аккуратно уложила свои любимые кудри и сделала макияж с пышными ресницами. На шее у нее был кулон-камешок на цепочке, в ушах – серьги-гвоздики, а на руке – часы.

Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на пресс-конференцию в платье цвета Апероль.

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