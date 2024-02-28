В зеленом костюме и с брошью-бабочкой на груди: королева Максима побывала на деловой встрече

Королева Максима посетила Центральный банк в Боготе – столице Колумбии, где находится с официальным трехдневным визитом.

Королева Максима посетила страну в качестве специального защитника Генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

Ее Величество была в насыщенном зеленом костюме от Natan Couture, состоящем из жакета и юбки, бежевых замшевых туфлях-лодочках от Gianvito Rossi, в руках держала маленький зеленый клатч из змеиной кожи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Свой элегантный и яркий образ Максима дополнила серьгами-висюльками с бриллиантами и изумрудами, а также брошью в виде бабочки, украшенной изумрудными камнями. Она надела несколько браслетов на запястье и часы на черном ремешке, сделала легкий дневной макияж и волосы собрала заколкой сзади.

Ранее мы показывали вам два других образа королевы Максимы с ее визита в Колумбию.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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