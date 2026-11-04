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В зеленом костюме и с ходунками: королева Маргрете II появилась на церемонии
Королева Маргрете II посетила церемонию вручения премии Эббе Мунка 2026 года во дворце Фреденсборг.
Ее Величество является покровительницей Мемориального фонда Эббе Мунка и вручала премию в этом году. Лауреатом премии стал Масаан Эгеде, журналист, генеральный директор и главный редактор Sermitsiaq, единственного независимого медиахолдинга Гренландии.
Премия имени Эббе Мунка была учреждена в 1975 году и присуждается людям, которые работали или внесли вклад в области, представлявшие особый интерес.
Ее Величество приехала на церемонию одета в зеленый клетчатый юбочный костюм, зеленую блузку с крупным бантом и обута в туфли из замши. Маргрете традиционно сделала яркий макияж с розовой помадой на губах и красный маникюр, а образ дополнила золотыми серьгами-клипсами в ушах.
Также она была с ходунками, так как после проблем со здоровьем испытывает трудности с передвижением.