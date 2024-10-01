В зеленом костюме и с красным шарфом на шее: принцесса Анна посетила рабочее мероприятие

Королевская принцесса, главнокомандующий Королевским логистическим корпусом, прошлась с командиром подполковником Гаретом Алленом мимо мемориальной доски, посвященной ее визиту на встречу с членами батальона поддержки Объединенного корпуса быстрого реагирования гуркхов (ARRC) во время посещения казарм Имджин.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее Высочество облачилась в темно-зеленый клетчатый костюм с красными пуговицами, состоящий из удлиненного жакета и юбки длины до колен. У нее на шее был красный платок, на плече висела кожаная сумка, а обута принцесса была в кожаные туфли на невысоких каблуках. Принцесса Анна надела золотые серьги-гвоздики, сделала фирменную прическу и красной помадой накрасила губы.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посетила Нидерланды, где возложила венок во время Мемориальной службы по воздушно-десантным войскам в ознаменование 80-й годовщины операции "Маркет Гарден" на военном кладбище в Остербеке.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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