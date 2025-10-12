- Дата публикации
В зеленом костюме и с новыми серьгами: Елена Зеленская на встрече в университете
Первая леди встретилась с будущими психологами, социальными работниками и педагогами.
Елена Зеленская во Всемирный день ментального здоровья встретилась с будущими психологами, социальными работниками, социальными педагогами и их преподавателями. Встреча состоялась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который является партнером Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", которую основала жена президента.
"Увидела сознательных и зрелых личностей, которые стремятся глубоко понимать свой предмет. Они хорошо знают принцип "Не навреди" и видят своей главной опорой эмпатию", - написала первая леди в посте в Instagram.
Зеленская предстала на встрече в деловом зеленом костюме, который состоял из жакета на запах и брюк свободного кроя со стрелками. Талию она подчеркнула поясом-шнурком. Наряд Елена дополнила черными остроносыми туфлями.
Первая леди сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши новыми золотыми серьгами в виде крестиков.
