В зеленом костюме и с новыми серьгами: Елена Зеленская на встрече в университете

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская во Всемирный день ментального здоровья встретилась с будущими психологами, социальными работниками, социальными педагогами и их преподавателями. Встреча состоялась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который является партнером Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", которую основала жена президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Увидела сознательных и зрелых личностей, которые стремятся глубоко понимать свой предмет. Они хорошо знают принцип "Не навреди" и видят своей главной опорой эмпатию", - написала первая леди в посте в Instagram.

Зеленская предстала на встрече в деловом зеленом костюме, который состоял из жакета на запах и брюк свободного кроя со стрелками. Талию она подчеркнула поясом-шнурком. Наряд Елена дополнила черными остроносыми туфлями.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши новыми золотыми серьгами в виде крестиков.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме похожего кроя приняла участие в Международном форуме медицинского партнерства.