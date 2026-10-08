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В зеленом костюме и с жемчужным колье: элегантная королева Сильвия появилась на острове Майнау
Королева Швеции Сильвия находится с визитом на острове Майнау.
Королева Швеции в сопровождении Беттины, графини Бернадот (председателя совета директоров организации Mentor Germany), направляется от замка Майнау к Пальмовому дому во время второго дня визита Сильвии, приуроченного к десятой годовщине деятельности фонда Mentor Foundation Germany.
В этот раз на публике Ее Величество появилась в зеленом твидовом костюме, состоящем из короткого жакета и юбки длины до колен, обута в светлые туфли на каблуках и под мышкой держала клатч.
Образ Сильвии дополняло жемчужное колье на шее и жемчужные серьги в ушах. Она сделала красивую укладку и макияж, а также улыбалась фотографам.
Ранее мы показывали, как королева Сильвия в фиолетовом платье и блестящем жакете появилась на форуме в рамках этой же поездки.