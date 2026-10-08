ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

В зеленом костюме и с жемчужным колье: элегантная королева Сильвия появилась на острове Майнау

Королева Швеции Сильвия находится с визитом на острове Майнау.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Сильвия

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Швеции в сопровождении Беттины, графини Бернадот (председателя совета директоров организации Mentor Germany), направляется от замка Майнау к Пальмовому дому во время второго дня визита Сильвии, приуроченного к десятой годовщине деятельности фонда Mentor Foundation Germany.

В этот раз на публике Ее Величество появилась в зеленом твидовом костюме, состоящем из короткого жакета и юбки длины до колен, обута в светлые туфли на каблуках и под мышкой держала клатч.

Королева Сильвия / © Getty Images

Королева Сильвия / © Getty Images

Образ Сильвии дополняло жемчужное колье на шее и жемчужные серьги в ушах. Она сделала красивую укладку и макияж, а также улыбалась фотографам.

Ранее мы показывали, как королева Сильвия в фиолетовом платье и блестящем жакете появилась на форуме в рамках этой же поездки.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie