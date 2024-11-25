В зеленом лонгсливе и с розовой помадой: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Карин Жан-Пьер, которая любит носить яркие цвета, на этот раз выбрала лук в темных оттенках.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Там она предстала в зеленом лонгсливе с квадратным вырезом и в прямых черных брюках, скомбинированных с любимыми бархатными туфлями бежевого оттенка.
Жан-Пьер сделала объемную прическу с кудрями, макияж с персиково-дымчатыми тенями и розовой помадой. В ушах у нее были ее любимые золотые серьги-кольца с двумя волнами с камнями, а на запястье были браслеты.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер появилась на работе в красном костюме и блузке персикового оттенка.
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