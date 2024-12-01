В зеленом наряде и серьгами-оливками: королева Максима в оригинальном образе появилась на мероприятии

Ее Величество выглядела очень стильно, а каждая деталь наряда была продумана до мелочей.
Королева Нидерландов Максима посетила мероприятие Rabobank Cooperatief Impact Event в конгресс-центре NBC 30 ноября в Ньювегейне. Она появилась на мероприятии в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансовой грамотности.
По этому случаю королева Максима надела зеленый наряд от своего любимого бренда Natan. На ней был элегантный тотал-лук оливкового цвета.
Наряд королевы включал жакет на запах с поясом, водолазку и кожаную юбку ниже колен. Образ Максимы дополнили замшевые туфли на каблуках, стильный клатч и несколько украшений, особое внимание среди которых привлекли ее серьги в виде веток дерева оливы.
Этот выход королевы в свет случился на следующий день после семейной фотосессии с ее мужем и тремя дочками. Они сделали много прекрасных фотографий, но одно их фото немного испортила их собака Мамбо, заставив королевскую семью немного покраснеть.
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