В зеленом пальто и кожаной юбке: королева Максима приехала в Вашингтон

Ее Величество прибыла на встречу с исполнительными директорами под совместным председательством Италии и Нидерландов в Вашингтоне, округ Колумбия. Королева Максима посещает Вашингтон в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья.

Максима была одета в темно-зеленое пальто с поясом на талии, кожаную юбку в тон длины до колен и в руках несла зеленую сумку, а обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках. У королевы были распущены волосы, а из украшений она надела золотой браслет с цветными камнями и часы на кожаном черном ремешке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А буквально день назад королева Максима нанесла визит в медицинское учреждение в Роттердаме, где она появилась в элегантном луке и с большой брошью в виде паука на груди.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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