В зеленом пальто и крокодиловых туфлях: герцогиня Софи с мужем на рождественской службе

Герцог и герцогиня Эдинбургские отправились сегодня с членами своей большой королевской семьи на праздничную службу в Сандрингем.

Каждый год на Рождество королевская семья собирается на прогулку от дома до церкви Святой Марии Магдалины, где проходит рождественская служба. Поклонники семьи приходят, чтобы повидаться с монархом и его родственниками в этот день.

Герцогиня Софи в этот день появилась на публике в длинном зеленом пальто с бантом, подобрав к наряду коричневую шляпу с широкими полями, клатч из змеиной кожи и обула коричневые туфли из крокодиловой кожи на каблуках. Супруга принца Эдварда дополнила лук каплевидными серьгами с прозрачными камнями, легким макияжем на лице, а волосы собрала в низкий пучок. Также герцогиня сделала насыщенный бордовый маникюр, что редкость.

Ее супруг был в сером пальто и серых брюках, а также в туфлях, как у короля Чарльза III.

Герцог и герцогиня Эдинбургские в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Король и королева, напомним, прибыли на службу вместе с остальными членами семьи и оба выбрали для праздничного выхода бежевые луки.

Король Чарльз III и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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