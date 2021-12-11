В зеленом пальто и меховой шляпе: принцесса Анна на параде в Королевской военной академии

В зеленом пальто и меховой шляпе: принцесса Анна на параде в Королевской военной академии

Мероприятие проводится с июля 1948 года.

10 декабря единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, посетила Королевскую военную академию Сандхерст в Камберли, где состоялся The Sovereign's Parade - парад в честь выпуска из Сандхерста офицеров-кадетов, завершивших 44-дневный вводный курс.

На мероприятии принцесса Анна был официальным представителем королевы. Она посмотрела парад, вручила награды, в том числе награду "Почетный меч", кадету-офицеру.

Принцесса Анна / Getty Images

71-летняя принцесса выбрала элегантный и в то же время яркий наряд, ведь надела зеленое шерстяное пальто (которое, кстати, носит еще с 2015 года), меховую шляпку, замшевые сапоги с кисточками и дополнила образ маленькой черной сумкой на цепочке и золотой брошкой на вороте пальто.

Принцесса Анна / Getty Images

Для Анны этот парад стал уже шестым по счету, который она посещает в качестве представителя королевы. Мероприятие проводится с июля 1948 года. Королевская военная академия Сандхерст - одна из нескольких военных академий Великобритании и центр начальной подготовки офицеров британской армии. В этом году обучение прошли 35 международных курсантов из 26 стран, включая Армению, Эфиопию, Марокко, Черногорию, Ирак и Уругвай.

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