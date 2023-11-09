В зеленом пальто и меховой шляпе: королева Камилла посетила Поле памяти

Одетая в темно-зеленое платье Fiona Clare и черную кейп-накидку, а также черную шляпу, декорированную искусственным мехом от Lock Hatters, и в высоких замшевых сапогах на каблуках Камилла стояла перед Крестом Памяти, а после возложила его на поле.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее Величество участвовала в давней традиции поминовения, которая была начата майором Джорджем Хоусоном в 1928 году. Он предложил использовать землю за пределами Вестминстерского аббатства как место, где каждый мог бы посадить мак в память о любимом человеке.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Бывшие военнослужащие, а также представители общественности могут установить крест или символ, несущий личное послание, в память о тех, кто отдал свою жизнь, служа другим, сообщает express.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

По прибытии сегодня утром королеву Камиллу приветствовал декан Вестминстерского аббатства, достопочтенный Дэвид Хойл. Затем он пригласил Камиллу встретиться с несколькими сотрудниками аббатства.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III на мероприятии не присутствовал. Напомним, на днях Чарльз впервые присутствовал на открытии государственного парламента в лице монарха, а Камилла его сопровождала.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А вчера в Букингемском дворце состоялся торжественный прием, где Камилла появилась в новом платье и с идеальной укладкой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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