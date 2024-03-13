В зеленом пальто и новых серьгах: королева Камилла посетила Челтнемский фестиваль

В этом году организаторы Челтнемского фестиваля решили изменить стиль традиционной встречи Ladies Day Meet, назвав ее Style Wednesday.

76-летняя жена короля Чарльза выглядела сегодня непринужденно элегантно в зеленом пальто с поясом в сочетании с ярким цветочным шарфом и шляпе с искусственной меховой отделкой, а также замшевых высоких сапогах. Второй день скачек, который долгое время называли "Днем женщин", теперь называется "Среда стиля" и включает в себя конкурс моды как для мужчин, так и для женщин.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева была в кожаных перчатках, с сумкой DeMellier London, а также в золотых серьгах, которые мы не видели на ней ранее и на пальто у нее была пришпилена уже хорошо знакомая нам брошь в виде подковы с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Между цветных камней на броши есть буквы с бриллиантами, которые составляют слово "Минору". Минору был одной из самых успешных чистокровных скаковых лошадей короля Эдуарда VII. В 1909 году он был одним из лучших жеребят в стране, и его победа в Эпсоме сделала Берти первым правящим монархом, выигравшим Дерби.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Во второй день соревнований скачки в Челтнеме посетили также сын Камиллы – Том Паркер-Боулз, Зара и Майк Тиндалл и принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком.

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