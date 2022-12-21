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В зеленом пальто и с лопатой в руках: принцесса Уэльская посадила дерево в Вестминстере

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1271
Время на прочтение
2 мин
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В зеленом пальто и с лопатой в руках: принцесса Уэльская посадила дерево в Вестминстере

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В королевском аккаунте поделились новыми снимками принцессы Уэльской, которые были сделаны на мероприятии за несколько дней до проведения ее второго рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве.

Во время последних приготовлений к службе гимнов Together At Christmas в Вестминстерском аббатстве на прошлой неделе принцесса Уэльская посадила дерево для #queensgreencanopy в честь Ее покойного Величества королевы Елизаветы II.

В этот день Кэтрин появилась на мероприятии в своем любимом темно-зеленом клетчатом пальто от Holland Cooper, под которым было то ли платье в рубчик, то ли свитер с высокой горловиной и юбка-миди. Кейт взяла в руки лопату, чтобы посадить дерево.

"Вместе с деканом Вестминстера, высокопреосвященным доктором Дэвидом Хойлом и членами команды садоводов аббатства Ее Королевское Высочество посадила дикую вишню во дворе декана, которая присоединилась к более чем миллиону деревьев, посаженных по всей Великобритании в рамках #queensgreencanopy", - написано в подписи к посту.

Для членов британской королевской семьи сажать деревья – обычное дело. Ранее мы собрали для вас целую подборку фотографий, как королева Елизавета II и ее родственники сажали деревья в разные годы.

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Дата публикации
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