В зеленом пальто и с лопатой в руках: принцесса Уэльская посадила дерево в Вестминстере

В королевском аккаунте поделились новыми снимками принцессы Уэльской, которые были сделаны на мероприятии за несколько дней до проведения ее второго рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве.

Во время последних приготовлений к службе гимнов Together At Christmas в Вестминстерском аббатстве на прошлой неделе принцесса Уэльская посадила дерево для #queensgreencanopy в честь Ее покойного Величества королевы Елизаветы II.

В этот день Кэтрин появилась на мероприятии в своем любимом темно-зеленом клетчатом пальто от Holland Cooper, под которым было то ли платье в рубчик, то ли свитер с высокой горловиной и юбка-миди. Кейт взяла в руки лопату, чтобы посадить дерево.

"Вместе с деканом Вестминстера, высокопреосвященным доктором Дэвидом Хойлом и членами команды садоводов аббатства Ее Королевское Высочество посадила дикую вишню во дворе декана, которая присоединилась к более чем миллиону деревьев, посаженных по всей Великобритании в рамках #queensgreencanopy", - написано в подписи к посту.

Alongside the Dean of Westminster, the Very Reverend Dr David Hoyle, and members of the Abbey’s gardening team, Her Royal Highness planted a wild cherry tree in the Dean’s Yard, which joins over a million trees planted across the UK as part of the #queensgreencanopy pic.twitter.com/WlV6HDOvLQ — The Queen's Green Canopy (@QGCanopy) December 20, 2022

Для членов британской королевской семьи сажать деревья – обычное дело. Ранее мы собрали для вас целую подборку фотографий, как королева Елизавета II и ее родственники сажали деревья в разные годы.

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