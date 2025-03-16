В зеленом пальто и с любимой прической: принцесса Анна вручила трофеи в Челтнеме

Королевская принцесса вручила трофей Джону П. Макманусу, чья лошадь выиграла Золотой кубок Челтнема в последний день Британского фестиваля скачек в Челтнеме на ипподроме Челтнема.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса приехала на мероприятие в зеленом пальто с воротником-стойкой и меховой шапке. На ее пальто была пришпилена золотая брошь в виде лошади, а в ушах были серьги-висюльки с жемчугом. Прическа принцессы Анны была ее любимая - фирменный "улий".

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза провела на фестивале несколько дней. В один из них она появилась в длинном двубортном красном пальто, которое впервые надела 27 лет назад.

Также фестиваль ежедневно посещала ее дочь Зара Тиндалл. Покажем вам несколько ее стильных выходов.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл в Челтнеме / Фото: Getty Images

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