В зеленом пальто и с любимой сумкой: королеву Камиллу тепло приветствовала публика в Уэльсе

За многие годы, которые Камилла находится рядом с Чарльзом, ей таки удалось завоевать любовь публики. И пусть, возможно, эта любовь отличается от той, которую народ отдавал Диане, первой жене принца Чарльза, королева-консорт Камилла все же доказала, что находится на своем месте.

Вчера королевская чета посетила Шотландию. Король и королева прибыли, чтобы официально отметить присвоение статуса города Данфермлину - городку в области Файф.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Супругов запечатлели, когда они покидали Данфермлинское аббатство после визита, посвященного его 950-летию, и после посещения собрания в Городских палатах в Данфермлине.

73-летний Чарльз был прекрасен в килте, но его супруга 75-летняя Камилла выглядела также великолепно. Она была в темно-зеленом пальто, под которым виднелась молочно-белая блузка с рюшами на рукавах, обута была в высокие кожаные сапоги, а в руках несла зеленую сумку от одного из любимых брендов DeMellier London (такая же сумка есть и у Меган Маркл).

Король Чарльз II и королева Камилла / Фото: Getty Images

На пальто у Камиллы была пришпилена необычная брошь с темными камнями, в ушах были серьги-висюльки, а на запястье широкий золотой браслет. Также она была в кожаных перчатках. Макияж у нее был едва заметный, а укладка классическая. Когда королева-консорт общалась с публикой, ей подарили цветы и было видно, что Камилла очень рада всех приветствовать. Очевидно, публика встречала Ее Величество с теплотой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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