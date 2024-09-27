В зеленом пальто и с платком в принт маков: принцесса Анна приехала на памятное мероприятие во Францию

Королевская принцесса посетила похороны двух неопознанных шотландских солдат, погибших во время Первой мировой войны, которые были похоронены на британском кладбище в Лоос-ан-Гохеле, недалеко от Ланса, на севере Франции.

Два шотландских солдата, погибших в Первой мировой войне, были перезахоронены на севере Франции, где британская принцесса Анна открыла расширенное кладбище для погибших в военном конфликте 1914-18 годов, останки которых все еще находят более века спустя.

Принцесса Анна, являющаяся президентом Комиссии по воинским захоронениям стран Содружества (CWGC), приехала в темно-зеленом пальто и шарфе, украшенном маками, выражая свое почтение павшим соотечественникам. Принцесса надела жемчужные серьги-гвоздики, сделала легкий макияж и свою фирменную прическу.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевская принцесса также возглавила церемонию открытия расширения военного кладбища на севере Франции. Мало что известно об этих двух мужчинах, похороненных рядом с 46 неизвестными солдатами, известны лишь шотландские полки, в которых они служили. Надпись на их надгробиях гласила: "Солдат Великой войны — ведомый Богу" — фраза, придуманная писателем Редьярдом Киплингом, - цитирует Daily Mail.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посещала Нидерланды. Королевская принцесса возложила венок во время Мемориальной службы по воздушно-десантным войскам в ознаменование 80-й годовщины операции "Маркет Гарден" на военном кладбище в Остербеке.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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