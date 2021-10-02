В зеленом пальто и шляпе: королева Елизавета II открыла новую сессию шотландского парламента

Королева выступила с официальным обращением к депутатам парламента Шотландии.

В субботу, 2 октября, королева Великобритании Елизавета II прибыла в Шотландию, чтобы открыть шестую по счету сессию шотландского парламента. Монарх выступила с речью, в которой пожелала региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия. Также в своем обращении она затронула и тему коронавируса.

Королева Елизавета II / Getty Images

На открытии этой сессии парламента королеву сопровождали ее сын, наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла.

Королева Елизавета II / Getty Images

Для визита в парламент Елизавета надела классическое пальто зеленого цвета, которое украшали крупные золотые пуговицы. Этот образ также дополнила шляпа в любимом фасоне королевы, черные туфли, сумка с маленькой ручкой и перчатки.

Королева Елизавета II / Getty Images

Из украшений монарх надела жемчужные сережки и ожерелье, а вот на пальто у нее была приколота крупная брошь с бриллиантами.

Королева Елизавета II / Getty Images

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