В зеленом пальто и шляпе с широкими полями: принцесса Анна на службе в Лондоне

Королевская принцесса Анна посетила службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Для выхода в свет сестра короля Чарльза выбрала болотно-зеленое пальто длины миди, надела шляпу с широкими полями, украшенную цветами и перчатки, а обута была в кожаные туфли-лодочки на каблуках.
Под мышкой у принцессы была среднего размера сумка, Анна дополнила свой образ цветочными серьгами из золота и золотой брошью на пальто. А также была практически без макияжа.
Принцесса Анна хорошо выглядела и любезно общалась с публикой. А недавно мы рассказывали, как королевская принцесса поддерживает себя в хорошей форме.
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