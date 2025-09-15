ТСН в социальных сетях

В зеленом жакете и шляпе-таблетке: королеву Камиллу с мужем Чарльзом запечатлели в Шотландии

Король Чарльз и королева Камилла вернулись в Балморал на выходные и посетили воскресную службу в церкви Крати-Кирк.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королевскую чету запечатлели по пути на службу в церковь, которую они посещают каждое воскресенье, находясь в Шотландии.

Короля и королеву сфотографировали в автомобиле. Камилла была одета в зеленый жакет с клетчатым воротником и шляпу-таблетку. У нее, как всегда, была безупречная укладка, легкий макияж на лице, под жакетом виднелась молочно-белая рубашка, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Короля Чарльза в машине было практически не разглядеть.

На этой неделе, напомним, монарх будет принимать в Виндзоре президента США Дональда Трампа, которые приедет на два дня с государственным визитом вместе со своей супругой Меланией Трамп.

Также на прошлой неделе, напомним, король Чарльз встретился со своим младшим сыном принцем Гарри в Кларенс-хаусе. Это была их первая личная встреча почти за два года. После этого принц отправился с визитом в Киев.

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

