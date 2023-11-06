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В зеленом пальто и туфлях с шипами: кронпринцесса Мэри на встрече с королевой Летицией

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
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В зеленом пальто и туфлях с шипами: кронпринцесса Мэри на встрече с королевой Летицией

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Наследная пара Дании встречала сегодня короля и королеву Испании, которые прибыли в страну с трехдневным государственным визитом.

Супруга будущего короля Дании прибыла во дворец Амалиенборг в темно-зеленом пальто из шерсти от The Fold London, в руках держала темно-синий клатч из телячьей кожи от Quidam Bags и обута была в туфли-лодочки от Maison Valentino с шипами. Под пальто у Мэри было синее платье, а ему в тон она подобрала шляпу, декорированную синей лентой.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Свой образ кронпринцесса дополнила цветочными серьгами Bruun Rasmussen и брошью, которая называется «Копенгагенский лист» от бренда Ole Lynggaard Copenhagen. Мэри распустила свои каштановые волосы и сделала насыщенный макияж.

Напомним, королева Летиция в первый день в Дании предстала на публике в шерстяном пальто с поясом цвета овсянки от & Other Stories, в туфлях и с клатчем от Magrit и надела темно-красное платье.

Королева Летиция и король Филипп VI с королевой Маргрете / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI с королевой Маргрете / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
645
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