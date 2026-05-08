В зеленом пальто и юбке в складку: принцесса Анна на мероприятии для военных
Королевская принцесса Анна посетила новое рабочее мероприятие в Сильверстоуне.
Ее королевское Высочество, как покровительница благотворительной организации по трудоустройству военнослужащих, произнесла речь во время визита на мероприятие по профориентации для сообщества вооруженных сил в технологическом кампусе Aston Martin Racing в Сильверстоуне, графство Нортгемптоншир.
Сестра короля Чарльза была одета в грязно-зеленое пальто в елочку, юбку в складку и бежевую водолазку. На груди у нее была пришпилена брошь, а в ушах были жемчужные серьги, также классическая прическа и красный блеск на губах.
Ранее на этой неделе принцесса Анна посетила праздничные мероприятия по случаю третей годовщины коронации Чарльза, где появилась в красном пальто и с платком на шее.