В зеленом платье и большой цветочной брошью: королева Максима прошлась по синей дорожке
Королева Максима официально открыла новую глобальную штаб-квартиру Royal Philips в Амстердаме.
После церемонии открытия королева Максима осмотрела здание, построенное с учетом принципов устойчивого развития, и узнала больше о том, как технологии, включая искусственный интеллект, могут способствовать улучшению ухода за большим количеством людей.
В этот день Ее Величество выбрала яркий образ для светского выхода. На ней было зеленом платье миди от Natan Couture и туфли из кожи от Gianvito Rossi на каблуках, подобранные в тон ее шляпы.
Королева дополнила лук цветочной брошью Luz Camino, золотым браслетом с цветными камнями, серьгами с бриллиантами, перчатками и клатчем. Ее волосы были распущены, а на лице был макияж с акцентом на глаза. Также Максима сделала маникюр в любимом насыщенно бордовом оттенке.
В Instagram нидерландской королевской семьи поделились видео.