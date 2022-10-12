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В зеленом платье и хорошем настроении: Лиз Трасс сфотографировали на Даунинг-стрит

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В зеленом платье и хорошем настроении: Лиз Трасс сфотографировали на Даунинг-стрит

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании демонстрирует в манере одеваться свой стиль, который отличается минимализмом, вниманием к деталям, любовью к комфорту и хорошим чувством цвета.

Сегодня, 12 октября, Лиз Трасс была сфотографирована на  Даунинг-стрит 10, перед еженедельной сессией премьер-министра, на торой она будет отвечать на вопросы в Палате общин. 

Это довольно ответственное мероприятие, и для него премьер-министр выбрала строгий но элегантный и не лишенный изящества образ. Трасс надела зеленое платье-футляр с круглым вырезом, длинными рукавами, акцентом на талии и декоративными элементами - фальш-карманами - украшенными золотыми пуговицами. 

Наряд она дополнила плотными черными колготками, серыми замшевыми лодочками и золотыми украшениями: цепочкой и серьгами. 

Лиз Трасс / © Getty Images
Лиз Трасс / Фото: Getty Images

С волосами на этот раз у Лиз Трасс, которая недавно продемонстрировала прическу как у Бориса Джонсона, был полный порядок. 

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