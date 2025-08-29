В изумрудном платье и красных лодочках: кронпринцесса Виктория посетила фестиваль

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Реклама

Ее Высочество посетила вчера Фестиваль Балтийского моря в Бервальдхаллене в Стокгольме.

Будущая королева приехала на мероприятие в очень красивом изумрудном платье без рукавов длины миди с цветочным принтом и рюшами, дополнив лук клатчем в тон и красными туфлями-лодочками из замши. У Виктории также был красный маникюр, несколько браслетов на запястьях и серьги-висюльки с зелеными камнями. Она собрала волосы в классический пучок и сделала легкий макияж на лице.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

На этой неделе это уже второе мероприятие Виктории, несколькими днями ранее она посещала церемонию вручения Стокгольмской юношеской водной премии в городской ратуше в Стокгольме, где блистала в розовом платье. Яркие оттенки кронпринцессе очень идут.

Реклама