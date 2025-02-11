В зеленом платье и пальто цвета овсянки: королева Летиция на светской церемонии

Королева Летиция посетила церемонию вручения наград Фонда Королевской академии наук Испании для молодых талантливых женщин-ученых.
Мероприятие прошло в Королевской академии точных, физических и естественных наук в Мадриде. Летиция вручила награды на мероприятии, направленном на поощрение и укрепление роли женщин в научных исследованиях.
Королева появилась на публике в асимметричном зеленом плиссированном платье от & Other Stories за 129 евро и надела пальто цвета овсянки, а обута была в бежевые замшевые сапоги на низком квадратном каблуке от Magrit.
Свой образ Летиция дополнила серьгами-каплями испанского бренда P de Paola за 89 евро, распустила волосы и сделала укладку и макияжем подчеркнула свою естественную красоту.
В прошлый раз королева Летиция блистала в черно-белом комбинезоне Teresa Helbig с тонким черным поясом на талии, когда вместе с королем Филиппом VI посетили Каравака-де-ла-Крус.
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