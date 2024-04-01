В зеленом платье и пальто: элегантная королева Матильда совершила рабочий визит

Королева Матильда посетила Гентскую гостиничную школу, которая в этом году отмечает 50-летие отделения общественного питания и 30-летие отделения хлебобулочных изделий.

Во время своего визита королева Матильда ознакомилась с различными курсами, предлагаемыми в школе, в частности с кафедрами общественного питания, хлебобулочных изделий, шоколада и садоводства, а затем насладилась едой, приготовленной учениками в ресторане Lieven Bauwens в Генте.

На встречу Ее Величество приехала в зеленом платье с тонким поясом на талии и пальто (оба от бренда Natan Couture), в руках у нее был коричневый клатч Maison Fabienne Delvigne и обута королева была в коричневые туфли с теснением под крокодила от Jimmy Choo.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королевский образ дополняли серьги в виде крупных золотых листьев, любимые золотые браслеты и часы на запястье. Она накрасила ногти бледно-розовым лаком и сделала едва заметный макияж. Прическа у Матильды была классической, лишь ветер слегка испортил ей укладку. А на пальце сверкало кольцо с крупным сапфиром в окружении бриллиантов.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам образ королевы Матильды в мятном пальто-накидке, когда супруги посещали провинцию Восточная Фландрия.

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