В зеленом платье и с бежевым клатчем: королева Матильда приехала на музыкальное мероприятие

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество на днях посетила Академию музыки и устного слова в Ватерлоо за несколько недель до начала 21-го конкурса пианистов имени королевы Елизаветы.

Королева Матильда приехала платье приглушенного зеленого цвета длины миди с тонким поясом на талии и рукавами три четверти, под мышкой она держала бежевый клатч, а на запястье широкий золотой браслет. Также королева сделала укладку и дневной макияж, надела золотые серьги в виде колец, а у нее в руках был букет цветов, который ей подарили.

Королева Матильда / © Getty Images

Также на прошлой неделе королева Матильда посетила Дом проекта Léon в Икселе, ассоциацию, которая стремится содействовать психосоциальной интеграции молодых людей в переходный период. Там она появилась в коралловом пальто.

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Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images