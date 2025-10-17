- Дата публикации
Категория
Общество
В зеленом платье и с безупречной укладкой: королева Рания на встрече с Джорджей Мелони
Королева Иордании поделилась в Instagram еще одним снимком из недавней поездки в Италию.
Во время поездки королева Рания присоединилась к Его Величеству королю Абдалле II на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.
Рания появилась на ней в темно-зеленом платье-рубашке с металлическими заклепками, складками на подоле, а также тонким поясом, подчеркивающим талию. Ее волосы были стильно уложены, она сделала выразительный макияж и дополнила образ подвеской на шее и серьгами.
Джорджа Мелони была одета в черный классический костюм и белую кружевную блузку, ее светлые волосы были идеально ровными и расчесаны по пробору, на лице неброский макияж, а в ушах сверкали серьги. А король Абдалла II надел темно-синий костюм, рубашку и бордовый галстук.
Также королева Рания показывала в каком образе она прибыла на встречу с Папой Римским. Для выхода королева выбрала черное шерстяное пальто Fendi с золотистым тонким ремнем на талии, сумку от Max Mara и обула черные лакированные туфли Tom Ford на золотистых каблуках.