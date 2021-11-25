В зеленом платье и с брошкой в стиле ар-деко: королева Елизавета на аудиенции во дворце

Королева вернулась в рабочий ритм после травмы спины.
Королева Великобритании Елизавета II приняла вчера, 24 ноября, управляющего Банка Англии Эндрю Бейли во время аудиенции в Дубовой комнате Виндзорского замка. Она была весела и много улыбалась во время встречи.
Для аудиенции королева надела темно-зеленое платье с принтом, рюшей на подоле и длинными рукавами. Наряд она дополнила черными туфлями и жемчужным набором, а вот на платье у Елизавета II была приколота оригинальная брошь в стиле ар-деко с крупным желтым бриллиантом и двумя жемчужинами. Об истории этого украшения ничего не известно, но она его периодически надевает с начала 1953 года, что указывает на то, что брошь могла быть унаследована от бабушки королевы Марии.
Эта аудиенция стала второй для королевы после травмы спины. На прошлой неделе Ее Величество встретилась с начальником штаба британских вооруженных сил.
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