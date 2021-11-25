В зеленом платье и с брошкой в стиле ар-деко: королева Елизавета на аудиенции во дворце

В зеленом платье и с брошкой в стиле ар-деко: королева Елизавета на аудиенции во дворце

Королева вернулась в рабочий ритм после травмы спины.

Королева Великобритании Елизавета II приняла вчера, 24 ноября, управляющего Банка Англии Эндрю Бейли во время аудиенции в Дубовой комнате Виндзорского замка. Она была весела и много улыбалась во время встречи.

Королева Елизавета II / Getty Images

Для аудиенции королева надела темно-зеленое платье с принтом, рюшей на подоле и длинными рукавами. Наряд она дополнила черными туфлями и жемчужным набором, а вот на платье у Елизавета II была приколота оригинальная брошь в стиле ар-деко с крупным желтым бриллиантом и двумя жемчужинами. Об истории этого украшения ничего не известно, но она его периодически надевает с начала 1953 года, что указывает на то, что брошь могла быть унаследована от бабушки королевы Марии.

Королева Елизавета II / Getty Images

Эта аудиенция стала второй для королевы после травмы спины. На прошлой неделе Ее Величество встретилась с начальником штаба британских вооруженных сил.

Читайте также: