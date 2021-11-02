В зеленом платье и с брошью-бабочкой: королева Елизавета II выступила на саммите в Глазго

В зеленом платье и с брошью-бабочкой: королева Елизавета II выступила на саммите в Глазго

Королева появилась в видеообращении на приеме COP26.

Королева Елизавета II по состоянию здоровья не смогла присутствовать на саммите ООН COP26 в Глазго, но выступила перед гостями вчерашнего вечернего приема с помощью видеообращения.

После вступительного слова премьер-министра Ямайки Эндрю Холнесса королева выступила перед участниками и рассказала о важности решения проблемы изменения климата и необходимости саммита COP26.

Королева Елизавета II / Associated Press

Монарх также вспомнила о своем покойном муже, принце Филиппе, герцоге Эдинбургском, сказав в своей речи: "Это долг, который я особенно рада выполнить, поскольку влияние окружающей среды на человеческий прогресс было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Я хорошо помню, что он сказал в 1969 году на встрече с представителями научных кругов: "Если в настоящий момент ситуация с мировым загрязнением не является критической, то совершенно очевидно, что в течение очень короткого времени ситуация станет еще более нетерпимой. Если нам не удастся справиться с этой задачей, все остальные проблемы отойдут на второй план".

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Также в своей речи королева отметила, что особенно гордится своим сыном принцем Чарльзом и внуком принцем Уильямом, которые продолжают дело принца Филиппа в защите нашей хрупкой планеты.

Королева закончила свою речь на острой ноте, сказав: "Конечно, преимущества таких действий не будут доступны всем нам здесь сегодня: никто из нас не будет жить вечно. Но мы делаем это не для себя, а для наших детей и детей наших детей, а также для тех, кто пойдет по их стопам".

Королева Елизавета II / Associated Press

Перед гостями Елизавета II появилась в зеленом платье, что очень символично, с жемчужным ожерельем на шее и брошью в виде бабочки на груди. У монарха была, как всегда, идеальная укладка и макияж на лице.

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