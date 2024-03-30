В зеленом платье и с букетом роз: как выглядела Грейс Келли за месяц до ее свадьбы с князем Монако

Она была успешной голливудской актрисой, а стала монакской принцессой. Но всегда оставалась такой же любимицей публики.

Это фото было сделано 68 лет назад в этот день, 30 марта 1956 года, возле дома актрисы. Грейс Келли дает автограф 10-летней Дрю Бригам в своем доме на Пятой авеню в Нью-Йорке, а в руках держит цветы, подаренные ей фотографом французского журнала.

В тот день Грейс выглядела невероятно в темно-зеленом платье с длинными рукавами, идеальной укладкой с кудрявыми локонами, с золотой брошью на воротнике и красной помадой на губах. У нее на пальце сверкало помолвочное кольцо, подаренноей ей князем Монако Ренье III.

Грейс Келли, 30 марта 1956 года / Фото: Associated Press

Их свадьба состоялась 19 апреля 1956 года в Монако. Кстати, о роскошном платье принцессы мы рассказывали ранее, после свадьбы платье Грейс было передано в Художественный музей Филадельфии, где хранится по сей день.

Свадьба Грейс Келли / Фото: Getty Images

Читайте также: