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В зеленом платье и с изумрудной брошью: роскошный выход королевы Камиллы в Италии
Королева Камилла и король Чарльз посетили вчера резиденцию посла Великобритании в Италии, виллу Волконски в Риме.
Их Величества встретились с членами британской общины в Италии.
На встрече королева Камилла появилась в ярком зеленом платье с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти. У королевы была безупречная укладка и макияж на лице, в ушах — жемчужные серьги-висюльки, а на груди была пришпилена изумрудная брошь с бриллиантами, которая когда-то принадлежала покойной королеве Елизавете II. На шее у Камиллы была золотая цепочка с пластинчатой подвеской.
Король надел темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт.
Прием состоялся после того, как королевскую чету президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура встретили в столице. Король и королева посетили Квиринальский дворец, король осмотрел Почетный караул во дворе, а королева провела время с первой леди.
В тот день Камилла предстала на публике в синем платье и с любимой сапфировой брошью королевы Елизаветы II.